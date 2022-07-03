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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Касьерре хватило нескольких минут, чтобы забить дебютный гол за «Зенит»

03 Июля 2022 • 21:48 Комментировать

В воскресенье вечером Матео Касьерра дебютировал в составе «Зенита», выйдя на замену в товарищеской игре против «Црвены Звезды». Колумбийский нападающий смог забить спустя всего три минуты после своего появления на поле.

Стоит сказать, что «Зенит» проводит этот матч в Сочи на стадионе «Фишт». Здесь Касьерра провёл весь прошлый сезон и стал лучшим снайпером местного клуба «Сочи», завоевавшего серебряные медали РПЛ.

Следить за концовкой матч «Зенит» - «Црвена Звезда» можно в текстовой трансляции, которую организовал портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Матео Касьерра
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