В воскресенье ЦСКА отрапортовал о травме Кристияна Бистровича. Хорватский полузащитник с разрешения тренерского штаба отправился на родину в Хорватию, где и будет восстанавливаться по расписанной врачами программе.

По поводу травмы Бистровича для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался его агент Викмил Вукмирица.

«Травма Кристияна несерьёзная. Сроки восстановления - 10, максимум 15 дней. На его будущее в ЦСКА она не повлияет», - высказался агент.

Отметим, что ЦСКА официально сообщил о переговорах по аренде Кристияна Бистровича с клубами, которым интересен хорват.