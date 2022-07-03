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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Повышение оклада арбитрам РПЛ отложили

03 Июля 2022 • 21:19 Комментировать (1)

На прошедшем в Подмосковье сборе арбитрам РПЛ объявили, что повышение их окладов произойдёт не со старта нового сезона, как говорилось ранее, а только весной. Об этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент за матч РПЛ в качестве главного арбитра человек получает 115 тысяч рублей. Предполагалось, что гонорар арбитра в поле с начала сезона вырастет до 200 тысяч рублей за одну игру.

Добавим, что чемпионат России сезона 2022/2023 начнётся в средине июля. Титул чемпиона России будет защищать «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
РПЛ
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