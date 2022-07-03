​Повышение оклада арбитрам РПЛ отложили

На прошедшем в Подмосковье сборе арбитрам РПЛ объявили, что повышение их окладов произойдёт не со старта нового сезона, как говорилось ранее, а только весной. Об этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент за матч РПЛ в качестве главного арбитра человек получает 115 тысяч рублей. Предполагалось, что гонорар арбитра в поле с начала сезона вырастет до 200 тысяч рублей за одну игру.

Добавим, что чемпионат России сезона 2022/2023 начнётся в средине июля. Титул чемпиона России будет защищать «Зенит».