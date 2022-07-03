​Футбол или хоккей: Овечкин рассказал, где сложнее забить

На прошлых выходных Александр Овечкин по-настоящему дебютировал в футболе. Известный хоккеист в товарищеском матче «Динамо» против «Амкала» не просто провёл на поле какое-то время, а даже смог забить с передачи Фёдора Смолова.

Давая интервью журналисту Ивану Карпову для его телеграм-канала «Инсайды от Карпа», Овечкин ответил на вопрос, где сложнее забить – в футболе или хоккее.

«В футболе [забить сложнее]. Для меня это было не то, что удивление, а разные дела, скажем так. Здесь [в хоккее] ты привыкаешь к одному, а здесь [в футболе] у тебя получается совсем другое», - высказался Овечкин.