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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Футбол или хоккей: Овечкин рассказал, где сложнее забить

03 Июля 2022 • 20:53 Комментировать

На прошлых выходных Александр Овечкин по-настоящему дебютировал в футболе. Известный хоккеист в товарищеском матче «Динамо» против «Амкала» не просто провёл на поле какое-то время, а даже смог забить с передачи Фёдора Смолова.

Давая интервью журналисту Ивану Карпову для его телеграм-канала «Инсайды от Карпа», Овечкин ответил на вопрос, где сложнее забить – в футболе или хоккее.

«В футболе [забить сложнее]. Для меня это было не то, что удивление, а разные дела, скажем так. Здесь [в хоккее]  ты привыкаешь к одному, а здесь [в футболе] у тебя получается совсем другое», - высказался Овечкин.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Овечкин
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