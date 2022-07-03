Российский защитник Роман Евгеньев, по информации «Евро-Футбол.Ру», в летнее трансферное окно перейдёт в «Крылья Советов».

По информации анонимного источника, агент игрока Павел Андреев находится в тесных отношениях с руководством самарского клуба, что позволит осуществить переход Евгеньева, контракт которого истёк этим летом.

Напомним, 23-летний Евгеньев является воспитанником «Динамо». За основную команду он провёл 86 игр, в которых отметился двумя голами и отдал столько же результативных передач. По данным портала Transfermarkt, стоимость Евгеньева на трансферном рынке составляет 3,5 миллиона евро.