Российский футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, в эксклюзивном интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Копачеву Евгению, рассказал, куда пойдёт учиться футболист.

«Куда же может идти учиться футболист? Физкультурный институт. Пока я не знаю, заочно мы пойдём или нет. Я за то, чтобы мои игроки получали высшее образование, и в книгах моих об этом написано. Бывает, что я заставляю как Сергея Рыжикова, чтоб он на тренера учился. Сейчас он отучился, и у него есть категория А. Если бы у него не было этой лицензии, Андрей Талалаев его бы не смог пригласить вторым тренером в «Ахмат».

Я считаю, что, если есть возможность получить высшее образование, значит нужно получать», — сказал Сафонов.

Ранее агент 20-летнего Тюкавина заявил, что футболист сезон-2022/23 точно проведёт в «Динамо». Сезон для московского клуба стартует 17 июля домашним матчем против «Ростова». Начало встречи – в 20:00 мск.