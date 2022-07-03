​Газзаев высказался по поводу влияния на ЦСКА ухода Эджуке и Сигурдссона

Чидера Эджуке и Арнор Сигурдссон решили приостановить контракты с ЦСКА и в сезоне 2022/2023 играть за другие клубы. Об уходе нигерийца и исландца московские «армейцы» объявили в воскресенье. Свой комментарий на этот счёт дал экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев.

Потерю Эджуке Газзаев назвал существенной.

«Чидера - форвард современной формации. Индивидуально он очень хорошо оснащён: высокая скорость и индивидуальные качества. Это игрок, который мог только прогрессировать в ЦСКА», - слова Газзаева приводит «Чемпионат».

Что до Сигурдссона, то его уход Газзаев не считает проблемой. Своё мнение тренер объяснил тем, что исландец не был игроком основного состава ЦСКА.