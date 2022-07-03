​На матче «Зенита» в Сочи продают пиво, несмотря на запрет

В воскресенье «Зенит» проводит товарищеский поединок против «Црвены Звезды». Команды выясняют отношения на поле стадиона «Фишт» в Сочи. В торговых точках арены можно приобрести алкогольное пиво, несмотря на действующий запрет. Об этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

На ценнике вместо прямого названия пива можно увидеть надпись «Напиток «пенный». Одну банку можно приобрести за 300 рублей.

Ранее на стадионе «Фишт» опровергали информацию о том, что на игре будет продаваться алкогольное пиво.

Следить за игрой «Зенит» - «Црвена Звезда» можно в текстовой трансляции.