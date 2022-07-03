​Ромащенко объяснил феномен Дзюбы

Мирослав Ромащенко, член тренерского штаба Станислава Черчесова, высказался по поводу Артёма Дзюбы, которого он знает ещё со времён работы в академии «Спартака».

«Дзюба - феноменальная личность, игрок высокого уровня», - высказался Ромащенко для «Спорт-Экспресса».

Продолжая говорить о феномене Дзюбы, Ромащенко отметил характер и целеустремлённость футболиста. По словам тренера, Артём никогда не останавливался перед трудностями.

Ромащенко также сказал, что многие футболисты не справились с испытаниями, в том числе с испытаниями первыми крупными деньгами, чего нельзя сказать о Дзюбе.

Отметим, что в настоящий момент Артём Дзюба не имеет клубной прописки.