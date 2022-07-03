Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Ромащенко объяснил феномен Дзюбы

03 Июля 2022 • 20:07 Комментировать

Мирослав Ромащенко, член тренерского штаба Станислава Черчесова, высказался по поводу Артёма Дзюбы, которого он знает ещё со времён работы в академии «Спартака».

«Дзюба - феноменальная личность, игрок высокого уровня», - высказался Ромащенко для «Спорт-Экспресса».

Продолжая говорить о феномене Дзюбы, Ромащенко отметил характер и целеустремлённость футболиста. По словам тренера, Артём никогда не останавливался перед трудностями.

Ромащенко также сказал, что многие футболисты не справились с испытаниями, в том числе с испытаниями первыми крупными деньгами, чего нельзя сказать о Дзюбе.

Отметим, что в настоящий момент Артём Дзюба не имеет клубной прописки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Мирослав Ромащенко Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Июля
21:29 · Россия. Премьер-лига
​Агент рассказал о травме Бистровича эксклюзив
21:19 · Россия. Премьер-лига
​Повышение оклада арбитрам РПЛ отложили 1
20:53 · Россия. Премьер-лига
​Футбол или хоккей: Овечкин рассказал, где сложнее забить
20:44 · Россия. Премьер-лига
Евгеньев близок к переходу в «Крылья Советов» эксклюзив
20:26 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов рассказал, на какой факультет пойдёт учиться Тюкавин эксклюзив
20:25 · Россия. Премьер-лига
​Газзаев высказался по поводу влияния на ЦСКА ухода Эджуке и Сигурдссона
20:16 · Россия. Премьер-лига
​На матче «Зенита» в Сочи продают пиво, несмотря на запрет
20:07 · Россия. Премьер-лига
​Ромащенко объяснил феномен Дзюбы
19:42 · Россия. Премьер-лига
​Бакаев – в основе «Зенита» на матч с «Црвеной Звездой»
19:25 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА объявил об уходе двух легионеров 1 официально
19:17 · Россия. Премьер-лига
​Циннбауэр начал с победы: «Локомотив» обыграл «Факел»
18:40 · Россия. Премьер-лига
​Бистрович травмировался и покинул лагерь ЦСКА
18:34 · Россия. Премьер-лига
​Оздоев высказался о планах на будущее – футболист пока не имеет клуба
18:28 · Россия. Премьер-лига
​Родригао в ближайшее время должен продлить контракт с «Сочи» эксклюзив
17:40 · Россия. Премьер-лига
​Позиции «Динамо» и «Ростова» по трансферу Комличенко разнятся
Все новости
Рекомендуем