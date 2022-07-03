​Бакаев – в основе «Зенита» на матч с «Црвеной Звездой»

В рамках своего партнёрства «Зенит» и «Црвена Звезда» в воскресенье вечером проведут товарищеский матч на стадионе «Фишт». Чемпион России последних лет выйдет на поле в таком составе:

Одоевский, Сантос, Алип, Чистяков, Сутормин, Барриос, Клаудиньо, Малком, Бакаев, Мостовой, Сергеев.

Игра в Сочи стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет на страницах LiveResult в текстовой трансляции.

Первый официальный матч сезона 2022/2023 «Зенит» проведёт 9 июля против «Спартака». Питерцы и москвичи разыграют Суперкубок России.