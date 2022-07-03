На официальном сайте ЦСКА появилась информация об уходе из клуба полузащитника Арнора Сигурдссона и нападающего Чидеры Эджуке. Футболисты решили воспользоваться поправкой ФИФА и разорвать контракты с «армейцами» до конца июня следующего года. В новом сезоне Сигурдссон и Эджуке будут выступать за другие команды.

ЦСКА в пресс-релизе выразил сожаление из-за решения футболистов. Клуб подчеркнул свои намерения обратиться в судебные инстанции по поводу решения ФИФА.

Ранее ЦСКА сообщил о переговорах с несколькими клубами по поводу аренды хавбека Кристияна Бистровича.