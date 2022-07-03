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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Циннбауэр начал с победы: «Локомотив» обыграл «Факел»

03 Июля 2022 • 19:17 Комментировать

В воскресенье вечером «Локомотив» провёл первый матч под руководством Йозефа Циннбауэра. Московская команда обыграла «Факел» с результатом 4:2. Товарищеская игра проходила в нестандартном формате: команды провели два тайма длиной в 60 минут каждый.

Голами в составе «Локомотива» отметились Наир Тикнизян, Джирано Керк, Франсуа Камано и Вильсон Изидор.

Добавим, что чемпионат России сезона 2022/2023 стартует в средине июля. В первом туре «Локомотив» сыграет против «Пари НН».

Йозеф Циннбауэр возглавил «Локомотив» несколько дней назад.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Факел Йозеф Циннбауэр
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