​Циннбауэр начал с победы: «Локомотив» обыграл «Факел»

В воскресенье вечером «Локомотив» провёл первый матч под руководством Йозефа Циннбауэра. Московская команда обыграла «Факел» с результатом 4:2. Товарищеская игра проходила в нестандартном формате: команды провели два тайма длиной в 60 минут каждый.

Голами в составе «Локомотива» отметились Наир Тикнизян, Джирано Керк, Франсуа Камано и Вильсон Изидор.

Добавим, что чемпионат России сезона 2022/2023 стартует в средине июля. В первом туре «Локомотив» сыграет против «Пари НН».

Йозеф Циннбауэр возглавил «Локомотив» несколько дней назад.