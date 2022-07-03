​Бистрович травмировался и покинул лагерь ЦСКА

ЦСКА посредством своего клубного сайта проинформировал общественность о травме, которую получил полузащитник команды Кристиян Бистрович. 24-летний футболист повредил мышцу бедра и теперь около 10 дней будет восстанавливаться. Бистрович получил разрешение на поездку в родную Хорватию, где он будет придерживаться восстановительной программы.

Пресс-служба ЦСКА подчёркивает, что Кристиян Бистрович официально не изъявлял желания приостановить контракт за счёт поправки ФИФА. При этом московские «армейцы» ведут переговоры по аренде Бистровича с клубами, которые в этом заинтересованы.