​Оздоев высказался о планах на будущее – футболист пока не имеет клуба

Магомед Оздоев остался без клубной прописки после ухода из «Зенита». 29-летний футболист дал комментарий по поводу своих планов на будущее.

По словам Оздоева, он хочет принять новый вызов в своей карьере. В настоящий момент игрок взял паузу для принятия правильного решения.

«Предложения сейчас есть: и из России, и из-за рубежа. Анализирую, что будет лучше для меня и для моей семьи», - высказался Оздоев для sport24.

Оздоев отметил, что финансовый фактор не является для него ключевым при выборе клуба. Магомед заявил об имеющихся у него выгодных предложениях от арабских клубов, которые он не принял, поскольку не видит себя там.

«Проект и комфорт - мой личный и моей семьи», - так ответил Оздоев на вопрос о ключевых для него критериях при выборе клуба.