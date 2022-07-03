По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в ближайшее время Родригао может договориться с «Сочи» о продлении контракта до конца сезона 2025/2026 года. Интересно, что в соглашение будет включена разная сумма выкупа для команд из России и топ-5 лиг. Клубам из России придётся выложить за Родригао около 8 миллионов евро, для остальных эта сумма будет в два раза меньше.

Сообщается, что в услугах Родригао заинтересованы в частности «Эвертон» и «Лидс», но официальные переговоры ещё не велись. Также к защитнику проявляет интерес «Зенит», что подтвердил и сам футболист. В случае переезда Родригао в Санкт-Петербург сумма сделки может быть скорректирована.