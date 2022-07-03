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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Позиции «Динамо» и «Ростова» по трансферу Комличенко разнятся

03 Июля 2022 • 17:40 Комментировать

Николай Комличенко хочет снова выступать за «Ростов», но позиции ростовского клуба и «Динамо» на текущий момент разнятся. Москвичи готовы продать 27-летнего форварда за 2 миллиона евро, в то время как в Ростове-на-Дону рассматривают вариант с арендой. Окончательное решение по Комличенко будет приниматься на наступающей неделе, передаёт Metaratings.

Николай Комличенко играл за «Ростов» на правах аренды в прошлом сезоне. В 29 поединках нападающий забил восемь голов и отдал три результативных паса.  

Чемпионат России сезона 2022/2023 стартует уже в средине июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Николай Комличенко Трансферы футбола - лето 2022
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