Аршавин высказался о матче легенд «Зенита» и «Спартака»

За день до битвы за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт поединок между командами легенд этих клубов. Одним из участников матча станет известный в прошлом нападающий питерского клуба Андрей Аршавин. Экс-игрок сборной России дал комментарий по поводу поединка легенд.

«Всё будет зависеть от состава. Если состав будет оптимальный, будет здорово. Если нет - будет не так интересно зрителям. Сейчас фамилии не важны. Важно, кто в какой форме находится», - слова Аршавина на своих страницах приводит «Чемпионат».

Команды легенд «Зенита» и «Спартака» сойдутся лицом к лицу 8 июля. Стартовый свисток на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге прозвучит в шесть часов вечера по московскому времени.