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​Стало известно, сколько «Спартак» может заработать на трансфере Тиля эксклюзив

03 Июля 2022 • 17:21 Комментировать

В ближайшее время полузащитник Гис Тиль может перебраться в ПСВ. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», с учётом бонусов «Спартак» может получить за Тиля до 4,5 миллиона евро.

Бонусы будут перечислены в случае личных успехов Тиля, а также титулов ПСВ. Также «Спартак» может получить процент от будущей продажи полузащитника. Сам же трансфер оценивается в 3,8 миллиона евро.

При этом сделка может быть задержана из-за того, что банковская транзакция между странами может не пройти из-за ограничений. Если это случится, Тиль приостановит контракт со «Спартаком» и заключит контракт на год с ПСВ, чтобы летом 2023 года подписать полноценное соглашение. Такой вариант устраивает ПСВ меньше, чем полноценный выкуп контракта, так что в Голландии задумываются о решении банковской проблемы.


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Евро-Футбол.Ру,
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