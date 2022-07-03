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Рахимич: Хорошо, что Чалов съездил в «Базель» и увидел, что это такое эксклюзив

03 Июля 2022 • 17:11 Комментировать

Экс-игрок ЦСКА Элвер Рахимич высказался по поводу возвращения в клуб Фёдора Чалова, Fan ID и Суперкубку.

- В ЦСКА вернулся Федор Чалов. Как вы это восприняли, и сложно ли ему будет конкурировать с Заболотным?

- Хорошо, что Фёдор съездил поиграть в «Базель», увидел, что это такое, и вернулся с хорошим настроением. Уверен, он хочет помочь ЦСКА добиться результатов. А что касается его конкуренции с Заболотным, здесь все зависит от тренерского штаба. Всегда можно найти место на поле, и двум нападающим в том числе.

- С приходом Владимира Федотова игра ЦСКА сильно изменится?

- Федотов - очень хороший тренер. У каждого наставника есть своя философия футбола. Он ставит то, что хочет, но на это понадобится время. В прошлом сезоне его «Сочи» здорово выступил, добился результата и заслуженно завоевал второе место.

- Писали, что Нобоа из «Сочи» может пополнить ряды ЦСКА. Это было бы хорошим усилением для «армейцев»?

- Сложно сказать, все-таки это уже возрастной футболист. Да, он очень хороший. Если Федотову нужен такой игрок и тренер видит, что Кристиан может помочь команде – все только за. Главное, чтобы ЦСКА добивался хороших результатов. А кто будет играть - это не самое важное. С другой стороны Нобоа хорошо знает Федотова, его требования, что он хочет, поэтому влиться к команде ему не составило бы труда.

- Нобоа был признан лучшим игроком РПЛ в прошлом сезоне. Это удивляет, учитывая его возраст?

- Нет. Он очень продуктивно играл и объективно был лучшим футболистом «Сочи».

- Что думаете по возможному уходу Эджуке из ЦСКА?

- Я не знаю, хочет он уйти или нет. Если он не хочет играть за клуб - смысла его держать нет. Никого не надо держать. Есть другие люди, которые хотят играть. Надо делать ставку на них. ЦСКА – большой клуб и всегда найдет футболистов, которые хотят играть за команду.

- В новом сезоне активные фанаты клубов, в том числе ЦСКА, будут бойкотировать матчи своих команд из-за введения паспорта болельщиков. Что вы об этом думаете?

- Это не нужно, я считаю. У нас и так все хорошо с безопасностью. Неправильно создавать болельщикам дополнительные сложности, чтобы попасть на стадион. Футболисты играют для них, и всегда приятно, когда приходит полный стадион. Плохо, что фанаты не будут ходить на матчи. Надеюсь, что руководство и болельщики всех клубов найдут оптимальное решение.

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- Вы себе будете делать паспорт болельщика?

- Я не знаю, как это сделать. Но, если надо будет, посмотрю, как его можно оформить. А что делать? Попробую, если получится.

- Какие у вас ожидания от Суперкубка, который будет открывать чемпионат РПЛ?

- Я смотрел недавний матч «Зенита» с ЦСКА. Питерский клуб – это лидер нашего чемпионата. Оттуда никто, по-моему, не ушел, кроме Алберто. Остальные все остались. У «Зенита» очень мощный состав, и даже скамейка. Поэтому питерцы будут фаворитами Суперкубка. Хотя «Спартак» способен дать бой. Это одна игра, начало чемпионата, особый настрой. Но хватит ли этого для победы – сложно сказать.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Элвер Рахимич Фёдор Чалов
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