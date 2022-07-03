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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард ЦСКА неожиданно перешёл в «Балтику» официально

03 Июля 2022 • 16:42 Комментировать

Форвард Гоча Гогричиани стал игроком калининградской «Балтики», сообщила пресс-служба клуба ЦСКА.

«ЦСКА и калининградский клуб Первой лиги договорились о полноценном переходе нападающего. Гоча Гогричиани уже прибыл в расположение своей новой команды. Желаем Гоче успехов в «Балтике»! – говорится на официальном сайте «армейцев».

22-летний футболист является воспитанником ЦСКА, но за основную команду Гоча не провёл ни одного матча. Футболист, в основном скитался по арендам в «Ростов», «Акрон» и «Текстильщик».

В сезоне-2022/23 «Балтика» будет выступать в Первой лиге. В первом туре команда из Калининграда сыграет в гостях против московского «Велеса» 17 июля.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Балтика Фнл РПЛ Гоча Гогричиани Первая лига
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