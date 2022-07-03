Форвард Гоча Гогричиани стал игроком калининградской «Балтики», сообщила пресс-служба клуба ЦСКА.

«ЦСКА и калининградский клуб Первой лиги договорились о полноценном переходе нападающего. Гоча Гогричиани уже прибыл в расположение своей новой команды. Желаем Гоче успехов в «Балтике»! – говорится на официальном сайте «армейцев».

22-летний футболист является воспитанником ЦСКА, но за основную команду Гоча не провёл ни одного матча. Футболист, в основном скитался по арендам в «Ростов», «Акрон» и «Текстильщик».

В сезоне-2022/23 «Балтика» будет выступать в Первой лиге. В первом туре команда из Калининграда сыграет в гостях против московского «Велеса» 17 июля.