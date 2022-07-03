​Павлюченко заявил о желании «надрать зад «Зениту»

Известный в прошлом игрок сборной России Роман Павлюченко высказался по поводу матча между легендами «Зенита» и «Спартака». Игра пройдёт в пятницу, 8 июля, на стадионе «Петровский».

«С удовольствием бы сыграл против «Зенита» и надрал бы всем им зад (смеётся). Но, к сожалению, не смогу быть на этом мероприятии. Меня приглашали, но у меня свой график», - слова Павлюченко на своих страницах приводит «РБ Спорт».

По словам Павлюченко, от матча легенд он ожидает принципиальной битвы. Что касается прогноза, то известный в прошлом нападающий поставил на боевую ничью.

Добавим, что на следующий день после матча легенд основные команды «Зенита» и «Спартака» разыграют Суперкубок России на «Газпром Арене».