Канчельскис не исключает, что Дзюба может завершить карьеру, если не захочет идти на уступки по зарплате

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о неясности будущего российского форварда Артёма Дзюбы.

«С каждым днем все больше выясняется, чтобы Дзюба-то никому особо и не нужен. В Европе уж точно. Таким темпом он и карьеру может завершить, если не захочет идти на уступки по зарплате», — цитирует Канчельскиса Sport24.

По мнению ветерана, в Европе не хотят иметь с ним дело из-за его финансовых потребностей. Канчельскис заявил, что 33-летний Дзюба – звезда лишь по российским меркам.

Напомним, в конце мая форвард объявил о своём уходе из «Зенита». С тех пор Дзюба так и не сообщил о том, где он продолжит карьеру.