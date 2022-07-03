​«Локомотив» объявил состав на первый матч под руководством Циннбауэра

На днях «Локомотив» представил нового главного тренера – команду возглавил Йозеф Циннбауэр. В воскресенье команда проведёт товарищеский матч против «Факела». С первых минут в составе «железнодорожников» на поле выйдут следующие футболисты:

Гилерме, Живоглядов, Мампасси, Фассон, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Керк, Миранчук, Камано, Раконьяц.

Игра пройдёт в закрытом режиме в формате из двух таймов по 60 минут. Следить за развитием событий можно будет на страницах портала LiveResult в текстовой трансляции.

Добавим, что новый сезон в чемпионате России стартует в средине июля.