В «Химках» намекнули на то, что Зуев и Гречихо пополнят состав команды

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил о том, что команду вскоре могут пополнить два игрока.

«Зуев? У нас достаточное количество игроков в расширенном списке трансферных целей. Гречихо — один из вариантов. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Не исключаю, что в ближайшее время игроки могут пополнить состав «Химок», — сказал Терюшков «Спорт-Экспресу».

Напомним, накануне полузащитник Александр Зуев покинул «Рубин». Футболист не стал продлевать контракт с казанским клубом. Напомним, 26-летний Зуев является воспитанником «Спартака». Он за свою карьеру успел поиграть в «Крыльях Советов», «Ростове» и «Рубине».

Гречихо – белорусский полузащитник, в данный момент он является свободным агентом. В прошлом сезоне футболист защищал цвета минского «Динамо».

В первом туре РПЛ «Химки» 15 июля на своём поле примут «Зенит». Матч начнётся – в 20:00 мск.