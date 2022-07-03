Тиль продолжит карьеру в ПСВ

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль перейдёт в ПСВ, сообщает Metaratings.

По информации источника, клуб из Эйндховена заплатит за трансфер голландского футболиста 3 миллиона евро.

Минувший сезон 24-летний хавбек провёл в составе «Фейеноорда». Тиль отметился 15 забитыми мячами и пятью результативными передачами в 49 матчах за роттердамский клуб.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 7, 5 миллионов евро.

Напомним, Тиль перешёл в «Спартак» из АЗ летом 2019 года. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Всего в составе «красно-белых» полузащитник провёл 24 матча, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.