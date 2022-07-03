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Медведев заявил, что в «Зените» настроены найти замену Ракицкому

03 Июля 2022 • 15:18 Комментировать

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев признался, что клуб ведёт поиск защитника на позицию бывшего игрока команды Ярослава Ракицкого.

«Мы настроены найти замену Ракицкому, чтобы его левая нога была такой же волшебной, как у Ярослава», — цитирует Медведева «РИА Спорт».

32-летний украинский защитник перешёл в «Зенит» из «Шахтёра» в 2019 году. Трансфер игрока стоил российскому клубу 10 миллионов евро. 2 марта «Зенит» объявил о расторжении контракта с Ракицким.

В составе команды из Санкт-Петербурга украинский защитник четыре раза выигрывал чемпионат России, дважды Суперкубок и один раз Кубок страны.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ярослав Ракицкий РПЛ Александр Медведев
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