​«Зенит» может получить приоритет в переговорах по Эраковичу

Ходят слухи, что защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович находится в сфере интересов «Зенита». Чемпион России последних лет получит приоритет в переговорах по трансферу Эраковича, но для этого питерцы должны сделать предложение. Об этом рассказал Светозар Миялович, занимающий должность президента сербского клуба.

«Мы сотрудничаем с «Зенитом», поэтому в случае предложения клуб будет иметь приоритетную возможность трансфера игрока», - высказался Миялович для «Чемпионата».

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал понять, что подписывать Страхиню Эраковича клуб не планирует.