Дьяков – о нереализованном потенциале: «Хотелось забить какой-то штрафной Буффону»

Бывший футболист московского «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов Виталий Дьяков 21 июня объявил о завершении спортивной карьеры. Игрок дал интервью на YouTube-канале «Buhar», в котором поделился своими переживаниями.

«Моя карьера удалась мне не полностью. Да, я смог заработать хорошие деньги. У меня есть дом, машина, все счастливы, но по футбольному мне не удалось реализовать свой потенциал», - отметил экс-футболист.

«Тренеры неоднократно говорили, что мне удалось реализовать свой потенциал только на 30%. Мой путь был тернистым. По сути, я начал играть только в 23, но своей карьерой доволен не полностью», - признался Дьяков.

Виталий заявил, что ценит выигранный им Кубок России, но сожалеет, что не смог стать чемпионом страны, проявить себя в Лиге чемпионов и выступить за первую сборную. «Хотелось забить какой-то штрафной Буффону», - добавил бывший футболист.