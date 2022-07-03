Стала известна сумма, которую получит «Спартак» после продажи Тиля

Московский «Спартак» намерен продать полузащитника Гуса Тиля в ПСВ.

«Матч ТВ» пишет о том, что руководство «красно-белых» намерено уже в летнее трансферное окно продать футболиста в голландский ПСВ. Источник информирует о том, что сумма трансфера составит около 5 миллионов евро.

Ранее мы сообщили о том, что к Тилю проявляет предметный интерес бельгийский «Антверпен».

24-летний Тиль перешёл в «Спартак» летом 2019 года из АЗ. Сумма трансфера составила 18 миллионов евро, но футболист за это время сыграл за московский клуб всего лишь 24 матча. После перехода голландца в «Спартак» он каждый сезон отправлялся в аренду, сначала в немецкий «Фрайбург», затем в «Фейеноорд».