​В «Зените» оценили возможность подписания Эраковича

Александр Медведев, занимающий должность генерального директора «Зенита», оценил возможность подписания защитника Страхини Эраковича из «Црвены Звезды».

По словам Медведева, «Зенит» в настоящий момент ищет центрального защитника с волшебной левой ногой, способного заменить Ярослава Ракицкого.

«Насколько я знаю, упомянутый футболист «Црвены Звезды» правоногий. В рамках партнёрства [«Зенита» c «Црвеной Звездой»] ослаблять партнёра было бы не очень хорошо», - слова Медведева приводит «Чемпионат».

Любопытно, что при этом Александр Медведев сказал, что «Зенит» до конца лета может усилить как левый, так и правый центральный защитник.