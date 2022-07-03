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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гендиректор «Зенита» рассказал, какие позиции клуб планирует усилить летом

03 Июля 2022 • 14:20 Комментировать

«Зенит» работает на трансферном рынке, желая усилить свой состав до конца лета. Александр Медведев, занимающий должность генерального директора питерского клуба, высказался по поводу позиций, которые могут быть усилены до закрытия летнего трансферного окна.

«В ближайшие дни к нам может прийти правый центральный защитник. А до конца трансферного окна и левый», - высказался Медведев, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит» активно связывают с Родригао из «Сочи».

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 9 июля – против «Спартака». Команды разыграют Суперкубок страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Медведев
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