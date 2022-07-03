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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Родригао объяснился после слов о Fan ID – ранее игрока раскритиковали

03 Июля 2022 • 14:12 Комментировать

Футболист «Сочи» Родригао оказался под ударом критики после своих слов о Fan ID. Бразильский защитник выступил за внедрение электронного паспорта болельщика ради безопасности и даже выразил готовность играть при пустых трибунах.

Теперь, спустя пару дней, Родригао объяснился. По словам бразильца, имело место быть недопонимание. Родригао отметил, что вопрос ему задавали на английском языке, после чего текст вопроса был переведён на испанский, а отвечал футболист и вовсе на португальском.

«Очевидно, что мой ответ был искажён переводчиком. Я знаю, как важна поддержка фанатов», - высказался Родригао для «Чемпионата».

Также Родригао выразил надежду на высокую заполняемость стадионов. По словам бразильца, без фанатов футбол не имеет смысла.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи fan id Родригао
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