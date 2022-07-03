Защитник «Ростова» Михаил Осинов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» рассказал, какой главный тренер команды Валерий Карпин внутри команды.

«Он жёсткий по делу. Я думаю, если надо кому-то по делу сказать, напихать, то сделает это. Если футболист воспринимает эту критику, то и Валерий Георгиевич не будет проявлять какой-то негатив», - сказал Осинов.

Напомним, 30 июня, «Ростов» объявил о продлении контрактов с Карпиным и его помощником Виктором Онопко до 2027 года. Первый матч сезона-2022/23 «Ростов» сыграет 17 июля в рамках первого тура чемпионата России против «Динамо». Встреча состоится в Москве, начало – в 20:00 мск.