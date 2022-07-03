В главных слухах недели вы узнаете о том, когда Леонид Федун может продать «Спартак», какой ультиматум поставил «ПСЖ» Лионель Месси, и почему Роберт Левандовски планирует объявить бойкот «Баварии». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Федун продаст «Спартак»

Леонид Федун уже покинул должность вице-президента компании «Лукойл» и, поговаривают, покинет состав исполкома РФС. По слухам, теперь Федун будет искать покупателя на «Спартак». Сам функционер эту информацию не подтверждает, но было бы странно, если бы Федун объявил о намерении продать «Спартак» публично. На днях в прессе сообщили о том, что приобрести московский клуб может компания «Евраз», главным акционером которой является Роман Абрамович. В компании успели опровергнуть слухи, но, как известно, дыма без огня не бывает. Продажа «Спартака» после нахождения Федуном реального покупателя выглядит вполне реальной.

Роналду попросил «Манчестер Юнайтед» об уходе

Весьма авторитетные издания в Англии сообщают о том, что Криштиану Роналду попросил «Манчестер Юнайтед» об уходе в текущее трансферное окно. Звёздный португальский футболист решил, что в 37 лет проводить целый сезон без Лиги чемпионов ему непозволительно. Позиция Роналду понятна, но пойдут ли боссы «красных дьяволов» ему навстречу? Говорят, что в «МЮ» настроены сохранить португальца, а Эрик тен Хаг даже приготовил для Роналду ключевую роль в своём проекте.

На фоне информации о запросе трансфера со стороны Роналду активизировались слухи о вариантах португальца. В списке находятся «Челси», «Бавария» и даже «Наполи». Поговаривают, что сам Роналду склоняется к переезду в Мюнхен. В Германии Криштиану ещё не играл, и такой переход стал бы для него новым вызовом.

Месси поставил «ПСЖ» ультиматум

В последние недели в СМИ появлялось много информации о возможном уходе из «ПСЖ» Неймара. По последним данным, за своего друга вступился Лионель Месси, слово которого имеет серьёзный вес для руководителей парижского клуба. Месси якобы категорически выступил против ухода Неймара из команды и послал соответствующий сигнал боссам. Если слухи правдивы, то в руководстве «ПСЖ» могут решить не огорчать Месси перед его вторым сезоном в клубе.

Левандовски объявил бойкот «Баварии»

«Бавария» и «Барселона» ведут переговоры по трансферу Роберта Левандовски, но достижением договорённости пока не пахнет. Если верить слухам, польский нападающий больше не хочет выступать за «Баварию» и готов сжечь все мосты, объявив бойкот. Левандовски не поедет на предсезонный сбор мюнхенского клуба, даже если к тому моменту его продажа не будет согласована. Таким образом, Роберт сознательно нарушит контракт и может столкнуться с санкциями. Особенно остро вопрос встанет в том случае, если переговоры между «Баварией» и «Барселоной» не увенчаются успехом.

Слухи собирал Александр Тихий.