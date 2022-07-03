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Осинов: «Просто спускался из комнаты, и предо мной ван Дейк стоит, Мане и Салах» эксклюзив

03 Июля 2022 • 14:05 Комментировать

Защитник «Ростова» Михаил Осинов в эксклюзивном интервью для «Евро-Футбол.Ру» вспомнил, как на тренировочных сборах с командой встретил ключевых игроков «Ливерпуля».

«Это мы были на сборах в Мербелье… Это было года три назад. Приехали на сборы, и никто даже не говорил, что «Ливерпуль» будет. Я просто спускался из комнаты, и предо мной Виргил ван Дейк стоит, Садио Мане и Мохамед Салах. Я, конечно, не поверил в это, стоял в ступоре и боялся даже сфотографироваться подойти. Потом все ребята: Элдор Шомуродов, Бактиёр Зайнутдинов начали фотографироваться… И я уже за ними пошёл», — сказал Осинов.

Напомним, в прошлом сезоне-2021/22 «Ливерпуль» занял второе место в турнирной таблице АПЛ. Команда вышла в финал Лиги чемпионов, где с минимальным счётом уступила «Реалу».


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Евро-Футбол.Ру,
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