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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинов-младший рассказал, когда дебютирует в РПЛ эксклюзив

03 Июля 2022 • 13:17 Комментировать

Защитник «Ростова» Михаил Осинов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что в ближайшее время стремится сыграть за основу своей команды.

«Я готов хоть завтра дебютировать. У меня огромное желание выйти впервые в РПЛ. Нужно, чтобы в «Ростове» захотели меня поставить. А пока что я катаюсь по арендам и набираюсь опыта. Я думаю, что появлюсь я в РПЛ. Как скоро? Надеюсь, очень скоро.

Мой контракт с «Ростовом» рассчитан до 2024 года. Пока что руководство решает: останусь ли я в команде или уеду в аренду. У меня был вариант остаться в «Долгопрудном-2» (Команда переименовалась и носит название «Космос») ещё на сезон. Вроде как должно что-то из ФНЛ появиться, ну как наберут – сразу поеду», — сказал Осинов.

21-летний сын известного бывшего полузащитника «Ростова» Михаила Осинова является воспитанником «Ростова». Однако, за основную команду футболист не сыграл ни одного матча. Осинов выступает за вторую команду «Ростова», также он часто ездит по арендам. Таким образом он успел поиграть в «Нижнем Новгороде» (ныне «Пари НН»), «Машуке-КМВ» и «Долгопрудном-2».


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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Фнл Михаил Осинов РПЛ
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