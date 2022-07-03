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Осинов рассказал, что хочет оставить след в «Ростове», как его отец эксклюзив

03 Июля 2022 • 13:12 Комментировать

Защитник «Ростова» Михаил Осинов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» признался, чего хочет добиться в футболе.

«Конечно, хотелось бы видеть себя хотя бы на приближённом уровне к своему отцу. Я считаю, что, если у меня такой уровень будет – это уже неплохой результат. Если вообще превзойду, это вообще будет супер. А там уже как жизнь поведёт… В Ростове я буду или нет, это не особо важно. Главное для меня – быть как отец», — сказал Осинов.

Отец Осинова, также Михаил, защищал цвета «Ростова» с 2001 по 2010 год. Он играл на позиции центрального, а иногда опорного полузащитника. За южан он провел 259 матчей, забил 58 голов и отдал 26 результативных передач. Сейчас 46-летний специалист работает в тренерском штабе «Ростова».


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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Михаил Осинов РПЛ
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