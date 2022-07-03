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«Спартак»: «Команда посмеялась над подколкой Ларссона»

03 Июля 2022 • 12:39 Комментировать

Руководитель пресс-службы столичного «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о прощальной публикации в сторону шведского форварда Джордана Ларссона. В социальных сетях «красно-белые» назвали скандинава «агентом 007».

В разговоре на ютуб-канале «Футбольный Биги» он заявил, что в клубе не обижаются на решение Ларссона уйти.

«Этот пост - реакция в конкретном моменте, которая «зашла» болельщикам. Ребята в команде тоже посмеялись. Добрая подколка», - сказал Зеленов.

Джордан выступал за «народную команду» с лета 2019 года. В составе «Спартака» форвард провел 83 встречи, забил 27 мячей и сделал девять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Джордан Ларссон Дмитрий Зеленов
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