Стало известно, сколько «Зенит» заплатил за Касьерру

На этой неделе в российском футболе был оформлен достаточно громкий трансфер. Нападающий «Сочи» Матео Касьерра перешел в петербургский «Зенит». О финансовых деталях сделки журналисты расспросили президента южан Бориса Ротенберга.

«4,5 млн евро? Секретов у нас нет, но финансовая составляющая будет закрыта. Цифры близки к этим», - передает слова руководителя «Матч ТВ».

25-летний колумбиец заключил с «сине-бело-голубыми» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2025 года.

В прошлом сезоне Матео забил 14 голов и отдал четыре ассиста в 22 поединках чемпионата России.