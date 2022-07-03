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В Сербии отреагировали на трансфер Ераковича в «Зенит»

03 Июля 2022 • 11:37 Комментировать (1)

Футбольный агент Деян Йоксимович, который является представителем защитника белградской «Црвены Звезды» Страхини Эраковича, отреагировал на информацию о переезде сербского игрока в российский чемпионат.

«Пока это неправда. В футболе всякое бывает, но контактов по этому поводу не было», - цитирует агента «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что Эракович близок к трансферу в петербургский «Зенит» за 10-12 миллионов евро.

В прошлом сезоне Страхиня отыграл за «Црвену Звезду» 41 встречу во всех турнирах. Защитник отдал одну результативную передачу и получил семь желтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Страхиня Еракович
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