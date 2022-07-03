Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возвращении Фёдора Чалова в ЦСКА после аренды в «Базеле».

- Как вы отнеслись к возвращению Чалова в ЦСКА? Для ЦСКА это усиление?

- В хорошем состоянии Чалов – отличный игрок для ЦСКА. Сомнений тут нет. Другое дело - момент мотивации. Как он с этим справится. По моим наблюдениям, у Фёдора не все в порядке с этим. Когда он имеет вдохновение и находится в психологическом комфорте, то это очень серьезная фигура. А когда это отсутствует, то он выглядит совсем по-другому. Для меня это важный фактор. А как игрок - это приобретение.

- Чалов постоянно играл в «Базеле», но клуб не продлил с ним аренду. Это говорит о том, что уровень не соответствует?

- Не думаю, что дело в уровне.

- А в чем? В политике?

- Да. Тут ясная проблема для Европы и для всего мира. Если бы он был суперзвездой, то все, конечно, закрыли бы глаза. А так, он был футболистом обоймы и не более того. Например, с нашими хоккеистами Овечкиным, Кучеровым там никто не рискнет так поступить. А с игроками более низкого уровня позволяют себе такие вещи.

- Как вам его статистика в «Базеле» - за 14 игр 4 гола и две результативные передачи?

- Просто так эти цифры ни о чем не говорят. Нужно смотреть, насколько эти голы были полезны его команде. И надо смотреть на статистику других атакующих футболистов «Базеля». Конечно, это не идеал. Пятьдесят процентов от сыгранных матчей уже считается хорошим показателем. Тут все зависит от чемпионата и от того, кто окружает этого футболиста.

- Владимир Федотов раскрыл в «Сочи» некоторых игроков. Насколько вероятно, что Чалов при нем раскроется в ЦСКА?

- У Федотова есть качества, чтобы помогать игрокам использовать свои лучшие стороны. Когда оценивают работу тренера, есть несколько критериев, но одним из важнейших является то, прибавляет ли команда в игре, а также прибавляют ли футболисты в развитии своих качеств. Думаю, что Чалову было бы удобно работать с таким специалистом, который ценит хорошие качества. Конечно, у Феди есть игровые достоинства, и их много, но одна из проблем – психология.

- В ЦСКА теперь он будет играть более стабильно, чем раньше?

- Будем надеяться.

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- Чалову придется конкурировать с Заболотным. Кто сильнее, как вам кажется?

- Это футболисты разного плана, поэтому могут и не быть конкурентами. Можно поставить обоих. Мы видели такие сочетания во многих командах. Например, Дзюба и Азмун. Они играли какое-то время и дополняли друг друга, используя свои лучшие качества. Я не думаю, что должна быть конкуренция в этом смысле. Все зависит от структуры, от того, как будет построена игра. Мне кажется, Чалов прекрасно может играть по всему фронту, отходить в глубину и так далее.

- Как думаете, он стал психологически устойчивее за время, проведенное в «Базеле»?

- Абсолютно точно. Обычно так и бывает. Когда игрок приезжает из Европы, он себя чувствует более раскованно и свободно. Опыт – дело наживное. У Чалова была возможность набраться этого опыта и использовать его себе во благо.

Елена Григорьевская