Жирков высказался о завершении карьеры

38-летний российский защитник Юрий Жирков, поигравший за московский ЦСКА, лондонский «Челси» и петербургский «Зенит», высказался о возможном завершении карьеры футболиста.

«Не исключаю, что закончу карьеру. Но на каком-то уровне все равно еще поиграю. Например, в Медиалиге», - приводит слова опытного футболиста телеканал «Матч ТВ».

В прошлом сезоне защитник выступал за подмосковные «Химки». Жирков провел за команду всего три поединка.

Юрий является пятикратным чемпионом России, также он выигрывал английскую Премьер-лигу вместе с лондонским «Челси». В составе ЦСКА Жирков становился обладателем кубка УЕФА в 2005 году.