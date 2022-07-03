«Зенит» готовит трансфер новичка за 12 миллионов евро

Петербургский «Зенит» нашел себе нового защитника. Чемпион России ведет переговоры с сербской «Црвеной Звездой» по трансферу Страхини Ераковича, об этом информирует Mozzart Sports.

Источник отмечает, что сумма перехода составит от десяти до 12 миллионов евро. Если стороны договорятся, о трансфере Ераковича будет объявлено в конце следующей недели.

Страхиня является воспитанником футбольной академии «Црвены Звезды». В минувшем сезоне 21-летний защитник принял участие в 41 поединке на клубном уровне, в которых отдал одну результативную передачу и получил семь предупреждений.

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