Соболев рассказал о первом впечатлении об Абаскале

Центрфорвард московского «Спартака» Александр Соболев после спарринга с красноярским «Енисеем» поделился мнением о новом главном тренере команды Гильермо Абаскале.

«Приятное первое впечатление о тренере. Он хочет играть в несколько другой футбол, мы это отрабатываем на тренировках. Посмотрим, как будет в сезоне», - поведал нападающий в интервью «Коммент.Шоу» на ютубе.

«Красно-белые» отпраздновали крупную победу над «Енисеем» со счетом 3:0. Один из голов себе в актив записал Соболев.

9 июля «Спартаку» предстоит поединок за Суперкубок России против петербургского «Зенита». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 19:00 мск.