​Чалов дал комментарий после возвращения в ЦСКА

Фёдор Чалов вернулся в расположение ЦСКА после истечения срока аренды в «Базеле». Присоединившись к команде, 24-летний нападающий дал комментарий.

«С «Базелем» я провёл полноценные сборы, поэтому в работу влился без проблем. Пока решили из-за длинного перелёта немного ограничить нагрузки, но уже с завтрашнего дня буду тренироваться полноценно. Физически чувствую себя хорошо, к сезону буду готов», - высказался Чалов, чьи слова приведены на страницах клубного сайта ЦСКА.

В «Базеле» Фёдор Чалов провёл вторую часть сезона 2021/2022. В 16 играх за швейцарский клуб нападающий записал на свой счёт четыре гола и два результативных паса на партнёров.

В первом туре чемпионата России ЦСКА будет играть против «Урала». Игра пройдёт в субботу, 16 июля.