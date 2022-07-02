Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Чалов дал комментарий после возвращения в ЦСКА

02 Июля 2022 • 21:33 Комментировать

Фёдор Чалов вернулся в расположение ЦСКА после истечения срока аренды в «Базеле». Присоединившись к команде, 24-летний нападающий дал комментарий.

«С «Базелем» я провёл полноценные сборы, поэтому в работу влился без проблем. Пока решили из-за длинного перелёта немного ограничить нагрузки, но уже с завтрашнего дня буду тренироваться полноценно. Физически чувствую себя хорошо, к сезону буду готов», - высказался Чалов, чьи слова приведены на страницах клубного сайта ЦСКА.

В «Базеле» Фёдор Чалов провёл вторую часть сезона 2021/2022. В 16 играх за швейцарский клуб нападающий записал на свой счёт четыре гола и два результативных паса на партнёров.

В первом туре чемпионата России ЦСКА будет играть против «Урала». Игра пройдёт в субботу, 16 июля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фёдор Чалов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Июля
21:33 · Россия. Премьер-лига
​Чалов дал комментарий после возвращения в ЦСКА
21:14 · Россия. Премьер-лига
​«Он уничтожил «Рубин»: Канчельскис резко раскритиковал Слуцкого 1
20:46 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» хочет пригласить Дениса Черышева эксклюзив
20:43 · Россия. Премьер-лига
​«Ахмат» подписал воспитанника ЦСКА – он забил 26 голов за прошлый сезон официально
20:15 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв не верит в победу «Спартака» над «Зенитом»
19:53 · Россия. Премьер-лига
​Тренер «Зенита»: «Бакаев уже успел хорошо вписаться в наш коллектив»
19:47 · Россия. Премьер-лига
​РФС назвал составы «Зенита» и «Спартака» на матч легенд
19:23 · Россия. Премьер-лига
​Соболев – о голе Хлусевича: «Мы в шоке, обычно он бьёт метров на 30 выше ворот»
19:15 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» пока ни разу не проиграл при Абаскале, следующий соперник – «Зенит»
18:46 · Россия. Премьер-лига
​РФС анонсировал матч легенд «Зенита» и «Спартака»
18:12 · Россия. Премьер-лига
Нобоа заявил о желании вернуться в «Зенит»
17:49 · Россия. Премьер-лига
​Генич и Арустамян получили замечание из-за своей работы на матче «Спартака»
17:34 · Россия. Премьер-лига
​Экс-советник Федуна ответил на вопрос по поводу игроков, которых он рекомендовал «Спартаку»
17:15 · Россия. Премьер-лига
​Назван клуб РПЛ, где продолжит карьеру Зуев
16:55 · Россия. Премьер-лига
​Агент форварда из Гондураса подтвердил контакты с клубами РПЛ
Все новости
Рекомендуем