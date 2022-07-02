​«Он уничтожил «Рубин»: Канчельскис резко раскритиковал Слуцкого

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис резко раскритиковал Леонида Слуцкого, занимающего должность главного тренера «Рубина».

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Рубин» с Леонидом Слуцким у руля вылетел из РПЛ в ФНЛ.

Давая комментарий для «РБ Спорт», Канчельскис назвал Слуцкого «теоретиком, а не практиком». По мнению Канчельскиса, Слуцкий не понимает, что такое футбол, поскольку он никогда в него не играл.

«До чего он довел «Рубин»? В Голландии «архивнулся», в Англии «архивнулся», а сейчас «Рубин» убил, уничтожил», - высказался экс-футболист «Манчестер Юнайтед».