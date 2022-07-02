​Тренер «Зенита»: «Бакаев уже успел хорошо вписаться в наш коллектив»

Вильям де Оливейра, входящий в состав тренерского штаба «Зенита», сказал несколько слов о летнем новичке команды – Зелимхане Бакаеве.

Напомним, что Зелимхан Бакаев перебрался в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента после истечения срока контракта.

«Бакаев хорошо себя проявляет. Он уже успел хорошо вписаться в наш коллектив. Отлично показывает себя на тренировках, провёл хорошую игру с ЦСКА», - высказался де Оливейра, слова которого передаёт «Спорт-Экспресс».

Первый официальный матч за «Зенит» Зелимхан Бакаев может провести 9 июля. В этот день питерцы сыграют со «Спартаком» в поединке за Суперкубок России.