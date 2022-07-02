Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Тренер «Зенита»: «Бакаев уже успел хорошо вписаться в наш коллектив»

02 Июля 2022 • 19:53 Комментировать

Вильям де Оливейра, входящий в состав тренерского штаба «Зенита», сказал несколько слов о летнем новичке команды – Зелимхане Бакаеве.

Напомним, что Зелимхан Бакаев перебрался в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента после истечения срока контракта.

«Бакаев хорошо себя проявляет. Он уже успел хорошо вписаться в наш коллектив. Отлично показывает себя на тренировках, провёл хорошую игру с ЦСКА», - высказался де Оливейра, слова которого передаёт «Спорт-Экспресс».

Первый официальный матч за «Зенит» Зелимхан Бакаев может провести 9 июля. В этот день питерцы сыграют со «Спартаком» в поединке за Суперкубок России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вильям де Оливейра Зелимхан Бакаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Июля
20:15 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв не верит в победу «Спартака» над «Зенитом»
19:53 · Россия. Премьер-лига
​Тренер «Зенита»: «Бакаев уже успел хорошо вписаться в наш коллектив»
19:47 · Россия. Премьер-лига
​РФС назвал составы «Зенита» и «Спартака» на матч легенд
19:23 · Россия. Премьер-лига
​Соболев – о голе Хлусевича: «Мы в шоке, обычно он бьёт метров на 30 выше ворот»
19:15 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» пока ни разу не проиграл при Абаскале, следующий соперник – «Зенит»
18:46 · Россия. Премьер-лига
​РФС анонсировал матч легенд «Зенита» и «Спартака»
18:12 · Россия. Премьер-лига
Нобоа заявил о желании вернуться в «Зенит»
17:49 · Россия. Премьер-лига
​Генич и Арустамян получили замечание из-за своей работы на матче «Спартака»
17:34 · Россия. Премьер-лига
​Экс-советник Федуна ответил на вопрос по поводу игроков, которых он рекомендовал «Спартаку»
17:15 · Россия. Премьер-лига
​Назван клуб РПЛ, где продолжит карьеру Зуев
16:55 · Россия. Премьер-лига
​Агент форварда из Гондураса подтвердил контакты с клубами РПЛ
16:39 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» назвал состав на матч с «Енисеем»
16:34 · Россия. Премьер-лига
​В агентстве ответили на вопрос о будущем Тиля эксклюзив
16:29 · Россия. Премьер-лига
​Гайч объяснил свои проблемы в России
16:24 · Россия. Премьер-лига
​Зуев покинул «Рубин» официально
Все новости
Рекомендуем