​РФС назвал составы «Зенита» и «Спартака» на матч легенд

В ближайшую пятницу, 8 июля, на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге пройдёт матч легенд «Зенита» и «Спартака». На страницах официального сайта РФС были опубликованы составы команд на предстоящую игру.

Состав команды легенд «Зенита»: Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Владимир Быстров, Алексей Игонин, Валерий Цветков, Анатолий Тимощук, Олег Власов, Александр Спивак, Александр Куртиян, Роман Широков, Александр Анюков, Денис Угаров, Андрей Кобелев, Дмитрий Радченко, Евгений Тарасов и Юрий Окрошидзе.

Состав команды легенд «Спартака»: Александр Филимонов, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хлестов, Эдуард Мор, Александр Ширко, Валерий Шмаров, Евгений Бушманов, Андрей Коновалов, Владимир Джубанов, Александр Самедов, Константин Головской, Максим Бузникин, Дмитрий Комбаров.

Стартовый свисток рефери Алексей Николаев даст в шесть часов вечера по московскому времени.