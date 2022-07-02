Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Соболев – о голе Хлусевича: «Мы в шоке, обычно он бьёт метров на 30 выше ворот»

02 Июля 2022 • 19:23 Комментировать

«Спартак» в субботу обыграл «Енисей» в товарищеском матче со счётом 3:0. Один из голов московской команды забил Даниил Хлусевич. По поводу этого гола высказался нападающий «красно-белых» Александр Соболев.

«Да-да-да. Мы тоже в шоке небольшом, потому что обычно он бьёт метров на 30 выше ворот. А сегодня попал наконец-то. Мы за него рады», - сказал Соболев на видео, которое было опубликовано в телеграм-канале «Спартака».

Следующий матч «Спартак» проведёт 9 июля против «Зенита». Команды сразятся в поединке за Суперкубок России на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев Даниил Хлусевич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Июля
19:47 · Россия. Премьер-лига
​РФС назвал составы «Зенита» и «Спартака» на матч легенд
19:23 · Россия. Премьер-лига
​Соболев – о голе Хлусевича: «Мы в шоке, обычно он бьёт метров на 30 выше ворот»
19:15 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» пока ни разу не проиграл при Абаскале, следующий соперник – «Зенит»
18:46 · Россия. Премьер-лига
​РФС анонсировал матч легенд «Зенита» и «Спартака»
18:12 · Россия. Премьер-лига
Нобоа заявил о желании вернуться в «Зенит»
17:49 · Россия. Премьер-лига
​Генич и Арустамян получили замечание из-за своей работы на матче «Спартака»
17:34 · Россия. Премьер-лига
​Экс-советник Федуна ответил на вопрос по поводу игроков, которых он рекомендовал «Спартаку»
17:15 · Россия. Премьер-лига
​Назван клуб РПЛ, где продолжит карьеру Зуев
16:55 · Россия. Премьер-лига
​Агент форварда из Гондураса подтвердил контакты с клубами РПЛ
16:39 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» назвал состав на матч с «Енисеем»
16:34 · Россия. Премьер-лига
​В агентстве ответили на вопрос о будущем Тиля эксклюзив
16:29 · Россия. Премьер-лига
​Гайч объяснил свои проблемы в России
16:24 · Россия. Премьер-лига
​Зуев покинул «Рубин» официально
16:19 · Россия. Премьер-лига
В штабе Семака объяснили аренду вратаря из Бразилии
16:13 · Россия. Премьер-лига
​Уход Намли из «Краснодара» подтверждён официально
Все новости
Рекомендуем