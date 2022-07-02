​Соболев – о голе Хлусевича: «Мы в шоке, обычно он бьёт метров на 30 выше ворот»

«Спартак» в субботу обыграл «Енисей» в товарищеском матче со счётом 3:0. Один из голов московской команды забил Даниил Хлусевич. По поводу этого гола высказался нападающий «красно-белых» Александр Соболев.

«Да-да-да. Мы тоже в шоке небольшом, потому что обычно он бьёт метров на 30 выше ворот. А сегодня попал наконец-то. Мы за него рады», - сказал Соболев на видео, которое было опубликовано в телеграм-канале «Спартака».

Следующий матч «Спартак» проведёт 9 июля против «Зенита». Команды сразятся в поединке за Суперкубок России на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.