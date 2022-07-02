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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» пока ни разу не проиграл при Абаскале, следующий соперник – «Зенит»

02 Июля 2022 • 19:15 Комментировать

В рамках подготовки к битве за Суперкубок России с «Зенитом» и к старту нового сезона в целом «Спартак» провёл три товарищеских матча. Все эти игры команда провела под руководством Гильермо Абаскаля, занявшего должность главного тренера команды в июне. Пока что «красно-белые» не проигрывали – у них две победы и ничья.

Сначала «Спартак» разошёлся миром с «Аланией» (2:2), а после – обыграл «Балтику» (3:2) и «Енисей» (3:0).

Следующий матч «Спартака» будет уже официальным – как раз матч за Суперкубок России против «Зенита». Команды разыграют трофей 9 июля на поле стадиона «Газпром Арена».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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